Вашингтон, 11 августа, 2023, 04:18 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки не намерены снимать введённые в отношении Ирана санкции даже после обмена заключёнными, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Мексики Марсело Эбардом.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Позвольте мне разъяснить положение вещей. При любых обстоятельствах и в любом случае Иран не получит смягчения санкций», — сказал Блинкен.

В четверг, 10 августа, издание New York Times сообщило, что Соединённые Штаты Америки и Иран достигли соглашения об обеспечении свободы пяти заключённым американцам в обмен на нескольких заключённых иранцев.

Как передавало ИА Регнум, в рамках соглашения Иран также получит шесть миллиардов долларов с доходов от иранской нефти из замороженных активов на гуманитарные нужды. Как утверждал глава Министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, первичные договорённости по обмену заключёнными Тегеран и Вашингтон достигли ещё в марте.