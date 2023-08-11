Вашингтон, 11 августа, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден на мероприятии по сбору средств на его предвыборную кампанию заявил, что рассчитывает на рациональные отношения с Китаем, который, по его словам, является «бомбой замедленного действия».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Когда у плохих ребят проблемы, они делают плохие вещи… Китай — это бомба замедленного действия во многих смыслах», — приводит словам американского лидера пресс-служба Белого дома.

По мнению Джо Байдена, Китайская Народная Республика сталкивается с экономическими проблемами, в том числе и с высокой безработицей.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Министерстве финансов США сообщили, что президент Джо Байден подписал указ, предоставляющий министру финансов полномочия по регулированию инвестиций технологическую отрасль Китая. Как следует из документа, американское руководство предполагает, что темпы развития технологий КНР угрожают нацбезопасности страны.

Позднее в Министерстве коммерции Китая заявили о готовности принять меры в ответ на ограничения США по инвестициям. В ведомстве подчеркнули, что подобные решения, принимаемые американскими властями, оказывают негативное влияние.