Вашингтон, 11 августа, 2023, 03:48 — ИА Регнум. Действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по восстановлению конституционного порядка в Нигере поддерживают власти США. Об этом 10 августа заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«ЭКОВАС — организация, объединяющая страны Западной Африки. Она играет ведущую роль в том, чтобы донести необходимость возвращения к конституционному порядку. Мы поддерживаем лидерскую роль и действия ЭКОВАС в этом вопросе», — сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США не стал указывать в своём ответе на возможность проведения военной операции в Нигере, о чем заявляли в ЭКОВАС по итогам саммита.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Франция полностью поддержала решения ЭКОВАС о силовом восстановлении конституционного порядка в Нигере и освобождении президента Мохамеда Базума.

Экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере состоялся 10 августа в Абудже. Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил по итогам саммита, что лидеры объединения договорились начать военную операцию в Нигере «как можно скорее». Главы штабов стран, участвовавших во встрече, проведут еще несколько конференций, чтобы окончательно уточнить все вопросы по планируемой операции.