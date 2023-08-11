Киев, 11 августа, 2023, 03:36 — ИА Регнум. Украинская теннисистка Даяна Ястремская в интервью Sport. pl заявила о планах заставить Женскую теннисную ассоциацию (WTA) отстранить российских и белорусских теннисисток от соревнований.

si.robi Даяна Ястремская

«Ничего не можем сделать с теннисистами из России или Белоруссии. У нас нет возможности исключить их из тура. Во многих видах спорта спортсмены из этих стран не допускаются к соревнованиям», — сказала Ястремская, добавив, что намерена подтолкнуть WTA к решению отстранить российских спортсменок.

Также она напомнила, что обращалась к представителям Женской теннисной ассоциации в Швейцарии с призывом ввести санкции в отношении российской теннисистки Мирры Андреевой за её лайки постов в социальных сетях. По словам Ястремской, организация в этой просьбе ей отказала.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что Украина обратилась к лидерам стран с просьбой ввести запрет на въезд российских и белорусских спортсменов и делегаций. В комитете по вопросам молодёжи и спорта Украины объяснили принятие такого постановления предложениями Международного олимпийского комитета (МОК) о возможном допуске спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр в Париже под нейтральным флагом.