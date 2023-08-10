Париж, 11 августа, 2023, 02:36 — ИА Регнум. Решения Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о силовом восстановлении конституционного порядка в Нигере и освобождения президента Мохамеда Базума полностью поддержала Франция. Об этом 10 августа сообщил французский МИД.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

«Франция заявляет о своей полной поддержке всех решений, принятых на внеочередном саммите глав государств и правительств ECOWAS 10 августа 2023 года», — сказано в распространённом коммюнике МИД.

Также уточняется, что лидеры стран ЭКОВАС «подтвердили намерение восстановить конституционный и демократический порядок в Нигере и добиться немедленного освобождения президента Базума и членов его семьи».

Экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере состоялся 10 августа в Абудже. Организация дала поручение комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддерживает предложение о скорейшем начале операции по военной интервенции в Нигер. Президент Кот-д’Ивуара Алассан Уаттара заявил, что региональные лидеры договорились о скорейшем начале операции. Главы штабов стран — участников саммита провели еще несколько конференций, чтобы окончательно уточнить все вопросы по планируемой операции.

В ночь на 27 августа в Нигере произошёл мятеж, организованный группой военных. Его участники захватили власть в стране и свергли действующего президента Мохамеда Базума.

30 июля ЭКОВАС провело первое заседание по обстановке в Нигере и дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок. В сообществе пригрозили принять «все меры», в том числе военные, если участники госпереворота не выполнят это требование.