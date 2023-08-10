Москва, 11 августа, 2023, 02:19 — ИА Регнум. Мобильное приложение сервиса объявлений «Авито» больше не доступно для скачивания в магазине Google Play, которое используется на устройствах с операционной системой Android.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

Пользователи приложения «Авито», которые успели скачать его ранее, могут, как прежде, открывать программу. Приложение «Авито» также осталось доступным для загрузки в магазине App Store.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2021 года сайт «Авито» вышел в лидеры в мире среди самых посещаемых интернет-сервисов с объявлениями. Он обогнал американский аналог Craigslist. Такое событие было зафиксировано сервисом сквозной аналитики Similar Web.

В октябре 2022 года сервис стал полностью принадлежать компании Kismet Capital Group. В середине апреля из «Авито» ушел его генеральный директор Владимир Правдивый. Функция руководства организацией перешла к топ-менеджерам.

В настоящее время количество активных объявлений на «Авито» превышает 150 млн, а ежемесячная аудитория достигает 60 млн пользователей.