Вучич ожидает визита Путина на саммит «Один пояс — один путь» в КНР
Вучич заявил, что рассчитывается встретиться с Путиным на саммите «Один пояс — один путь» в Китае
Белград, 11 августа, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает приезда президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит «Один пояс — один путь», который пройдёт в Китае в октябре. Об этом он заявил в эфире Happy TV.
«В октябре у меня будет большой визит, это инициатива «Пояс и путь», конечно, в КНР. Что там будет ещё, большой вопрос, так как ожидается приезд президента [Владимира] Путина и так далее», — заявил сербский лидер.
22 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку выразил признательность Пекину за приглашение Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь».
Как передавало ИА Регнум, 21 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил Владимира Путина посетить с визитом Китай в этом году.