Белград, 11 августа, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич ожидает приезда президента Российской Федерации Владимира Путина на саммит «Один пояс — один путь», который пройдёт в Китае в октябре. Об этом он заявил в эфире Happy TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

«В октябре у меня будет большой визит, это инициатива «Пояс и путь», конечно, в КНР. Что там будет ещё, большой вопрос, так как ожидается приезд президента [Владимира] Путина и так далее», — заявил сербский лидер.

22 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе российско-китайских консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку выразил признательность Пекину за приглашение Владимира Путина на международный форум «Один пояс — один путь».

Как передавало ИА Регнум, 21 марта председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время своего официального визита в Москву пригласил Владимира Путина посетить с визитом Китай в этом году.