Ямусукро, 10 августа, 2023, 23:59 — ИА Регнум. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) поддерживает предложение о скорейшем начале операции по военной интервенции в Нигер, сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление президента Кот-д’Ивуара Алассана Уаттары после его возвращения из столицы Нигерии.

10 августа в Абудже прошёл чрезвычайный саммит этой региональной организации, посвященный ситуации в Нигере и дальнейшим шагам государств региона.

Уаттара отметил, что главы штабов стран, участвовавших во встрече, проведут еще несколько конференций, чтобы окончательно уточнить все вопросы по планируемой операции.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 27 августа в Нигере произошел мятеж, организованный группой военных. Его участники захватили власть в стране и свергли действующего президента Мохамеда Базума.

30 июля ЭКОВАС провело первое заседание по обстановке в Нигере и дало мятежникам в Нигере неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок. В сообществе пригрозили принять «все меры», в том числе военные, если участники госпереворота не выполнят это требование.

4 августа появилась информация, что ЭКОВАС якобы отказалась от применения военной силы в отношении в отношении Нигера. Однако комиссар организации Абдель-Фатау Мусаха, курирующий вопросы мира и безопасности Западной Африки, объявил, что страны сообщества разработали план на случай военной интервенции в эту республику.