Вашингтон, 10 августа, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Часть мятежников, пришедших к власти в Нигере, проходила военное обучение в США. Об этом 10 августа сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

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«Мы знаем, что некоторые нигерские военные, связанные с происходящим там, проходили обучение США в прошлом», — подтвердил Райдер.

При этом представитель Пентагона указал на отсутствие связи между обучением и действиями мятежников сегодня. Райдер подчеркнул, что любое обучение в США всегда сопряжено с принципами демократии.

В свою очередь, издание Intercept со ссылкой на американского чиновника сообщило, что военное обучение в США проходили как минимум пять человек из числа мятежников в Нигере.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Мохаммеда Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.

Военный переворот в Нигере произошёл 26 июля. Президентская гвардия заблокировала лидера страны Базума с женой и сыном в резиденции и объявила о его свержении. При этом отстранённый от власти президент сумел созвониться с госсекретарём США Энтони Блинкеном и попросить помощи. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) потребовало вернуть власть президенту и пригрозило применить военные методы.