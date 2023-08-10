Москва, 10 августа, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Государственная комиссия согласовала заправку и старт ракеты-носителя «Союз-2.1б» с автоматической лунной станцией «Луна-25» с космодрома «Восточный», 10 августа сообщили журналистам в пресс-службе Роскосмоса.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня государственная комиссия одобрила заправку топливом ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25», — рассказали представители государственной корпорации, которых цитирует РИА Новости.

Запуск ракеты-носителя с лунной станцией запланирован на 11 августа в 02:11 по московскому времени.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа власти Верхнебуреинского района Хабаровского края объявили, что эвакуируют жителей посёлка Шахтинск из-за возможного падения ступеней ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна будет вывести в открытый космос станцию «Луна-25». В зоне падения фрагментов ракеты могут оказаться устье рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар, а также район паромной переправы на реке Бурея.

8 августа ракету-носитель «Союз-2.1б» со станцией «Луна-25» доставили и установили в вертикальное положение на стартовом комплексе космодрома «Восточный». Отправка «Луны-25» станет первым за почти 50 лет подобным запуском отечественного аппарата на земной спутник.