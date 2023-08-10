Дамаск, 10 августа, 2023, 23:31 — ИА Регнум. Взрывы прогремели на территории военной базы США базе в районе Эш-Шаддади на юге сирийской провинции Хасеке. Об этом 10 августа сообщила Генеральная дирекция радио и телевидения Сирии.

Иван Шилов ИА REGNUM

Уточняется, что взрывы произошли в домах на территории нефтяного месторождения Эль-Джабса, которое военнослужащие США используют в качестве военной базы. Очевидцы рассказали, что на территории базы виден столб дыма и пламя.

Подробности инцидента пока не приводятся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что беспилотники MQ-9 и LEAP так называемой международной коалиции, возглавляемой США, 6 августа дважды опасно сближались с самолетами Су-35 ВКС России в небе над Сирией. Столкновения не произошло благодаря высокому профессионализму российских лётчиков.