Тверь, 10 августа, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Пропавшие в Твери женщина с её двухлетней дочерью самостоятельно вернулись домой, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Тверской области.

«К настоящему времени мать с ребенком вернулись домой», — говорится в сообщении ведомства, текст которого приводит ТАСС.

Их поиски начались 7 августа. В ближайшее время женщина ответит на вопросы следствия для установления обстоятельств отсутствия её и ребенка.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Твери начали поиски местной жительницы 1993 года рождения, которая ушла из дома вместе с двухлетней дочерью и перестала выходить на связь. Следователи и полицейские осмотрели место жительство пропавших, а также стали изучать обстоятельства случившегося.

8 августа в Первоуральске в Свердловской области пропали без вести 43-летняя женщина и её пятилетняя дочь. В последний раз их видели 6 августа.

Ранее женщина уже уходила из дома. У неё есть ещё три дочери, две старшие из них проживают в Екатеринбурге. Исчезновение обнаружил супруг исчезнувшей женщины.

При этом он попросил одну из старших дочерей обратиться в полицию, но не сразу, а лишь на следующий день.