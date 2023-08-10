Сергиев Посад, Московская область, 10 августа, 2023, 22:28 — ИА Регнум. До 80 человек возросло количество пострадавших в результате взрыва на пиротехническом складе в Сергиевом Посаде. Об этом 10 августа журналистам сообщила пресс-служба Минздрава России.

«По оперативным данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, в результате происшествия на заводе в Сергиевом Посаде пострадали 80 человек, один человек погиб», — уточняется в сообщении.

Амбулаторная помощь была оказана 56 пострадавшим, восемь человек уже выписаны из стационара после оказания необходимой помощи, ещё 15 человек находятся в медучреждениях под наблюдением врачей.

Из 15 пациентов 13 человек госпитализированы в Сергиево-Посадскую ЦРБ, из них состояние троих оценивается медиками как тяжёлое, ещё десять человек находятся в состоянии средней степени тяжести. Один человек доставлен в Мытищинскую ГКБ, ещё один пострадавший был эвакуирован в НМИЦ нейрохирургии имени академика Бурденко Минздрава России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что судьба 12 человек остаётся неизвестной после взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, сообщили в экстренных службах. Информацию подтвердили в Следственном комитете. Спасатели продолжают поисковые работы, подчеркнули в МЧС.

Мощный взрыв прогремел на складе в Сергиевом Посаде 9 августа. В настоящее время следователи задержали и провели допрос Сергея Чанкаева, технического директора компании «Пиро-Росс», на складе которой в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Возбуждено уголовное дело. Ход расследования контролирует центральный аппарат Следственного комитета.