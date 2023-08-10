Киев, 10 августа, 2023, 22:06 — ИА Регнум. Зам главы минобороны Украины Анна Маляр поможет найти и наказать виновных в сексуальных домогательствах к подчинённым в рядах ВСУ. Об этом она заявила в интервью, опубликованном 10 августа британским изданием The Guardian.

Официальный сайт президента Украины Анна Маляр

«Предоставьте мне всю информацию, я лично свяжусь с полицией», — сказала она.

Маляр также пообещала, что расследует заявления о том, что женщинам, служащим в украинской армии, угрожали отправкой в психиатрическую больницу за заявления о сексуальных домогательствах. Замминистра сказала, что лично передаст любые заслуживающие доверия дела в суд.

На прошлой неделе в Guardian обратилась сержант Надежда Харан. Женщина заявила, что ее заставили перевестись в другое подразделение, когда она пыталась поднять вопрос о домогательствах к женщинам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жительница Киевской области Евгения Карпюк сообщила, что её домогался в пассажирском поезде отставной военный, служивший в ВСУ. При этом проводник поезда за неё не вступился, а потом сказал, что нужно привыкать к подобному, так как скоро много таких военных вернутся с фронта.