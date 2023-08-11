Москва, 11 августа, 2023, 12:17 — ИА Регнум. Разработка столичной компании для лазерной наплавки внесена в реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Установка уже активно используется для промышленной 3D-печати на предприятиях двигателе — и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский

«Московская компания «Лазеры и аппаратура» уже 25 лет разрабатывает и выпускает оборудование для металлообработки, 3D-печати изделий из металлопорошков, а также комплексы лазерной сварки, резки и многокоординатной обработки. Вся продукция работает на отечественном программном обеспечении, большую часть из которого создает сама компания», — отметил Овчинский. Включение установки для лазерной наплавки в реестр российского промышленного оборудования даст возможность компании активнее наращивать поставки продукции и участвовать в крупных государственных закупках, добавил он.

Технология позволяет обрабатывать детали различных размеров, менять их поверхность и наносить на изделия защитные и упрочняющие покрытия. Оборудование уже используется на предприятиях двигателе — и машиностроения, а также в аэрокосмической, автомобильной и железнодорожной отраслях.

«Установки такого типа — одно из самых востребованных наших решений. Они выполняют задачи по ремонту и наплавке деталей турбинных двигателей», — отметила исполнительный директор компании Анна Цыганцова.

Москва — город с развитым производством. В городе работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В столице делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие производства в Москве позволяет производителям увеличивать объемы реализации продукции, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами.