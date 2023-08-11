Москва, 11 августа, 2023, 09:19 — ИА Регнум. На премию «Лучший промышленный дизайн России» от особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» свои продукты заявили 16 компаний. Некоторые из них представили сразу несколько разработок, рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-службадепартамента инвестиционной и промышленной политики Москвы ОЭЗ «Технополис Москва»

«Премия направлена на популяризацию промышленного дизайна среди производственных предприятий России, а также на привлечение внимания к отечественной визуальной культуре и поддержку достижений в этой области. На соискание премии заявки подали 16 предприятий из ОЭЗ «Технополис Москва», — заявил Овчинский. Компании представили свою продукцию для участия в четырех категориях: «Электронное устройство», «Хай-тек», «Городской дизайн», «Обувь».

Компания «Арттех» заявила свой гоночный автомобиль ArtTechEvolution. При его изготовлении использовались лучшие композитные материалы, а при разработке — современные программы компьютерного моделирования.

«Премия представлена тремя номинациями — это дизайн-продукт, дизайн-прототип и приз зрительских симпатий. В первой необходимо продемонстрировать готовое оригинальное изделие, а в номинации «дизайн-прототип» достаточно опытного образца», — пояснил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. Он добавил, что спектр категорий для продуктов-участников весьма широкий и включает в себя хай-тек, электронные устройства, транспортные средства, городской дизайн и др.

Некоторые авторские коллективы из особой экономической зоны столицы выдвинули на конкурс сразу несколько изделий. Так, компания-резидент ОЭЗ «Электроинвест» представила три своих продукта в категории «Электронное устройство». Аппарат для вибротерапии «ЭлИн-Мед» предназначен для восстановления при ортопедических, неврологических заболеваниях и врожденных аномалиях организма человека. А два других — источники вторичного электропитания «СПН» и «СПНИ» — предназначены для использования в составе радиоэлектронной и иной аппаратуры и служат для преобразования напряжения сети.

Премию организует правительство Москвы при поддержке Минпромторга и Минкульта РФ. Жюри оценят мебель и предметы интерьера, электрические устройства, транспортные средства, объекты городского дизайна, бытовую химию, упаковку продуктов питания, дизайн в стиле хай-тек и обувь в двух номинациях: «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Церемония награждения пройдет в столице в конце августа.