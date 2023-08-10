Вашингтон, 10 августа, 2023, 20:52 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп считает, что действующий американский лидер Джо Байден сошёл с ума и некомпетентен для своей должности.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Полагаю, что порочный Джо Байден не только глуп и некомпетентен, я считаю, что он сошёл с ума, безумный сумасшедший», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Бывший президент заявил, что его обвинения подтверждает то, каких политиков продвигает администрация США. Трамп считает, что Байден является угрозой для страны.

«Он является ментальной катастрофой, которая ведет нашу страну в ад!» — добавил бывший глава страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Трамп назвал Байдена самым коррумпированным президентом в истории США. Он заявил, что этому есть неопровержимые доказательства, которые ежедневно предъявляют в палате представителей. Экс-президент призвал Республиканскую партию добиться суда на Байденом.

Трамп также пообещал, что инициирует расследование в отношении Байдена, если вновь станет президентом США. Он заявил, что в первый же день после возвращения власти поручит спецпрокурору министерства юстиции проверить все обвинения, в том числе получении взяток от Китая.