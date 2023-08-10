Вашингтон, 10 августа, 2023, 20:23 — ИА Регнум. США и Иран достигли соглашения об обмене заключёнными. Как сообщается 10 августа, Тегеран получит $6 млрд из замороженных активов на гуманитарные нужды.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Соединённые Штаты и Иран достигли соглашения для обеспечения свободы пяти заключённым американцам в обмен на нескольких заключённых иранцев и разморозку около шести млрд долларов с доходов от иранской нефти», — сообщило издание New York Times.

В качестве первого шага по соглашению Тегеран выпустил из заключения пятерых человек с двойным гражданством Ирана и Соединённых Штатов, ранее обвинённых в шпионаже.

В марте министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран и Вашингтон достигли первичных договорённостей по заключённым. Позднее официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи заявил, что обмен возможен, но процесс зависит от воли Вашингтона.

Американо-иранский конфликт продолжается более четырёх лет. Ему предшествовали территориальные споры Ирана и Ирака, мотивированные желанием Ирака отторгнуть от оппонента богатую нефтью провинцию Хузестан. Помимо этого страны спорили за лидерство среди государств в Персидском заливе.