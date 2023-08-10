Киев, 10 августа, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Посольство Украины в Израиле опубликовала в социальной сети сообщение о том, что Тель-Авив прекращает финансирование программы бесплатного медицинского страхования для украинских беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Уважаемые соотечественники! Сообщаем, что <…> Израиль прекратил финансирование программы бесплатного медицинского страхования и обслуживания для беженцев с Украины», — говорится в сообщении, опубликованном посольством в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В диппредставительстве добавили, что в связи с этим посольством принимаются необходимые меры реагирования для поиска взаимоприемлемого решения с израильской стороной. Там отметили, что поддержка самых уязвимых категорий украинских граждан должна быть продолжена.

Посол Израиля на Украине Михаэль Бродский в комментарии украинскому изданию заявил, что из-за технической ошибки произошел сбой в системе, поэтому программу бесплатного медицинского страхования прекратили. При этом, он отметил, что правительство намерено сохранить программу до конца года.

Как сообщало ИА Регнум, в январе Израиль прекратил выплату пособий украинским беженцам. После окончания срока действия постановления о выплатах, которое было принято в апреле 2022 года, возобновлять его исполнение не планируют.

Беженцы с Украины, выехавшие в Израиль после начала проведения Россией спецоперации, могли рассчитывать на финансовую поддержку со стороны израильских властей. Сумма пособий составляла около 1 тыс. шекелей ($290). В целом выплаты зависели от размера семьи беженцев.