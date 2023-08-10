Украина, 10 августа, 2023, 19:50 — ИА Регнум. В подконтрольном киевским властям городе Запорожье прогремели взрывы. Об этом 10 августа сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM

В 19:17 по местному времени (совпадает с мск) в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу. Другие подробности отсутствуют.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные уничтожили в районе города Запорожье склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ. Как сообщило 6 августа Минобороны России, кроме этого, на аэродроме Запорожье российские военные поразили ангары с авиатехникой.

Перед этим, в ночь на 6 августа, взрывы прогремели в Харьковской области. Воздушную тревогу в Харьковской области не объявляли.