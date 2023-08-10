Москва, 10 августа, 2023, 19:49 — ИА Регнум. На площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» 10 августа состоялся круглый стол Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) «Политическая интеграция новых регионов: подготовка к выборам 2023».

eisr.ru Круглый стол ЭИСИ

Выборы-2023 — исторические для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, ведь они пройдут там впервые в составе России, напомнили специалисты. Важность этого события понимают, в первую очередь, и сами жители новых субъектов Российской Федерации. Соответствующие социологические данные привёл руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

«По декларируемой явке на выборы в новых регионах показатель высокий, он точно не ниже, чем в остальных регионах России <…> Самый высокий процент декларируемого участия — в Запорожской области. 69% заявляют, что примут участие в выборах», — подчеркнул он.

Руководитель центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия», заместитель секретаря генерального совета партии Александр Сидякин заявил, что партия ещё до начала спецоперации активно помогала местным жителям, а после 24 февраля отправила 72 000 тонн гуманитарной помощи.

Помимо подготовки инфраструктуры для проведения выборов, по понятным причинам очень важно обеспечить безопасность на избирательных участках, отметила Дарья Лантратова, заместитель секретаря генерального совета партии «Единая Россия», сенатор (ЛНР).

«461 избирательный участок будет создан на территории ЛНР. Вся подготовка идёт по стандартам, которые существуют по всей стране, на самом высоком уровне открытости и легитимности», — отметила Лантратова.

По её словам, большая часть кандидатов — это люди, которые никогда не занимались политикой. Лантратова подчеркнула, что избирательные кампании в новых регионах не могут состоять из лозунгов, это должны быть действия.

Член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина добавила, что жители ДНР ждут, когда они смогут сделать свой выбор.

«С одной стороны, в ДНР очень высокая конкуренция среди кандидатов, а с другой стороны, её нет — это всё представители народа», — сказала Шишкина.

Руководитель штаба по общественному наблюдению за выборами в Запорожской области, директор ресурсного центра поддержки общественных инициатив Запорожской области Антон Бибаров-Государев сообщил, что жители региона хотят принимать участие в выборах. Он рассказал, что 15 июня в Запорожской области был дан старт избирательной кампании. Инфраструктура сформирована полноценно, отметил Бибаров-Государев.

Председатель общественной палаты Херсонской области Игорь Качур рассказал, что вместе с МЧС будет проведена спецподготовка наблюдателей, которые будут работать на линии боевого соприкосновения. По его словам, можно констатировать готовность к выборам и к полноценной наблюдательной работе.

Кроме того, Качур отметил, что такого количества строящихся социальных объектов в Херсонской области не было 30 лет. Приводятся в порядок дороги, строятся школы, детские сады, МФЦ, амбулатории в отдаленных селах, подчеркнул он.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Илья Гераскин в ходе дискуссии отметил, что выборы — это важнейшая часть политической интеграции в новых регионах. Это оказывает на жителей своеобразный эффект успокоения.

В завершение дискуссии модератор круглого стола, политолог, первый заместитель председателя комиссии общественной палаты Александр Асафов добавил — важность выборов в новых регионах осознают все. Он отметил, что политическая интеграция не менее важна, чем восстановление объектов инфраструктуры.

Соцопрос проводился 1–2 августа 2023 года по телефону среди 4000 респондентов из ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей (по 1000 респондентов в каждом регионе). Предельная погрешность по каждому региону — 3,2%.

Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила в конце июля, что 10 сентября 2023 года в единый день голосования состоятся довыборы депутатов Госдумы в ряде регионов и выборы глав 26 субъектов Федерации. Также пройдут выборы в законодательные собрания нескольких регионов. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.

В августе Генсовет «Единой России» предложил президенту Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов.