* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Донецк, 10 августа, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Верховный суд ДНР приговорил командира «Азова»* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 27-летнего командира Анатолия Килюшика. Его признали виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Установлено, что 12 апреля 2022 года военнослужащие отдельного отряда спецназначения задержали мирного жителя и доставили его в административное здание в Мариуполе, где командир отдал приказ об убийстве мужчины. Килюшик исполнил приказ.

Суд также удовлетворил иски о взыскании компенсации морального вреда на общую сумму 20 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа власти ДНР организовали встречу пленного представителя украинского националистического образования «Азов»* Александра Афонина с родителями. Мужчина служил в группировке медиком и не видел родителей с 2016 года. При встрече он попросил у родных, а также у жителей Донбасса прощения за свои действия.

6 июня пленный представитель «Азова»* рассказал, что весной 2022 года в Мариуполе вместе с другими украинскими военными расстрелял автомобиль с мирными жителями, в котором также находилось трое детей. В машине ещё ехали две женщины, 50 и 30 лет, а также двое мужчин.