Москва, 10 августа, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов прибыла 10 августа в Россию. Отмечается, что путешественники прибыли в безвизовом режиме.

«Первая группа в составе 23 туристов из китайского города Сиань прибыла в Россию в рамках механизма групповых безвизовых обменов, который запущен 1 августа 2023 года», — сообщили в Минэкономразвития России.

Ведомство отметило, что через неделю российская сторона ожидает новые группы туристов из Китая, которые отправятся на отдых в разные регионы страны.

Прибывших 10 августа торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. В течение недели они поучаствуют в насыщенной экскурсионной программе с посещением главных достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, после чего они вернутся домой.

Сообщается, что в допандемийный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достигал четырёх млн человек — примерно по два млн человек с каждой стороны. В текущем году, по прогнозам Минэкономразвития, он может дойти до 500 тыс. человек. Перспективы группового безвизового режима и электронной визы в России для индивидуальных путешественников должны обеспечить прежние показатели и превысить их.

Механизм безвизового группового обмена между Россией и Китаем запустили с 1 августа. Для индивидуальных туристов и других путешественников в Москве и Санкт-Петербурге открыли визовые центры КНР. Позднее Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам. Некоторые категории граждан России, включая туристов, освободили от биометрии для получения визы в Китай. Уточняется, что эти послабления будут действовать до конца текущего года.

Как сообщало ИА Регнум, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия предложила Индии запустить безвизовые групповые туристические поездки. Он также отметил, что перед туристической отраслью стоит задача вернуться к доковидным показателям въездного турпотока и заполнить пространство, освободившееся от недружественных стран.