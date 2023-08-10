Москва, 10 августа, 2023, 18:30 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы продлил арест бывшему сотруднику ГИБДД Ивану Рыбину, причастному к убийству журналиста Дарьи Дугиной.

Иван Шилов ИА Регнум

Судья вынес решение продлить арест до 11 сентября.

Рыбин признал свою вину в причастности к убийству Дугиной. На суде адвокат Рыбина заявил, что его подзащитный в полном объёме признал вину по делу и сотрудничал со следствием. Адвокат также попросил перевести Рыбина под домашний арест.

В то же время государственный обвинитель сообщила суду, что расследование уголовного дела завершено.

Журналиста и политолога Дарью Дугину убили 20 августа 2022 года в Подмосковье. Её автомобиль взорвался, когда она ехала с фестиваля «Традиция». В правоохранительных органах сообщили, что организацией нападения занимались украинские спецслужбы. В убийстве журналиста обвинили гражданку Украины Наталью Вовк, которая сумела покинуть Россию. По данным следствия, её помогал гражданин Украины Богдан Цыганенко, который обеспечил Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Басманного суда Москвы 25 апреля объявил Цыганенко в международный розыск и заочно арестовал.

В апреле 2023 года сообщили об аресте бывшего сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина по обвинению в незаконном распространении информации, связанной с убийством Дугиной. По версии следствия, подозреваемый помогал злоумышленникам за денежное вознаграждение получать личные данные граждан. Дело возбуждили 11 апреля.