Москва, 10 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Россельхознадзор запретил поставщику из нидерландского питомника Monsanto ввоз семян в Россию. 10 августа стало известно, что запрет ведомства вступит в силу 15 августа 2023 года.

FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Отмечается, что в процессе фитосанитарного контроля семян цветной капусты для посева ведомство, несмотря на соответствующий сертификат, выявило опасный сорняк.

«Был выявлен карантинный для России и стран-членов Евразийского экономического союза объект — амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)», — сообщается на сайте Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что меры приняты для обеспечения фитосанитарного благополучия и недопущения распространения амброзии на территории России.

Амброзия полыннолистная — однолетнее травянистое растение, опасный карантинный сорняк. Размножается семенами, свежесобранные не прорастают, находятся в состоянии покоя. Пыльца вызывает аллергические заболевания у людей. Амброзия относится к вредным растениям, вызывающим порчу молока, при поедании растения в фазе цветения животными молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.