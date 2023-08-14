Москва, 14 августа, 2023, 10:46 — ИА Регнум. Количество российских компаний на мировом рынке выросло на 57% за шесть лет. Об этом свидетельствуют данные Российского экспортного центра (РЭЦ).

Владимир Астапкович/РИА Новости

«В результате поддержки несырьевого неэнергетического экспорта количество российских компаний, вовлеченных в мировую торговлю, выросло на 57% за 6 лет, что обеспечило существенный вклад в инвестиционную активность бизнеса и экономику Российской Федерации и отдельных регионов. В 2016 году предприятий — экспортеров ННЭ (Несырьевого неэнергетического экспорта. — Прим. ред.) было 45,5 тыс., а в прошлом году их число выросло до 71,5 тыс.», — отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Тысячи российских компаний продолжают искать новые рынки для сбыта своих товаров. Расширять географию поставок продуктов и товаров за границу, а также наращивать их объемы им помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Сферы, в которых пробиваются российские экспортеры, абсолютно разные — от сувениров до медицинских препаратов, от разработок в области искусственного интеллекта до продуктов питания. К последним — экологически чистым — сейчас в мире особый интерес.

Например, Очерский завод напитков, выпускающий широкий ассортимент безалкогольных напитков в Пермском крае уже 20 лет, планирует доставлять свою продукцию в страны СНГ и Китай. Для этого руководство компании принимает участие во втором акселераторе «Экспортный форсаж». Программа обучения, разработанная благодаря нацпроекту специалистами Школы экспорта РЭЦ совместно с Центром поддержки экспорта Пермского края, призвана помочь раскрыть предприятиям экспортный потенциал. Эксперты помогают участникам составить проект, который охватывает все стадии выхода на международные рынки — от выбора зарубежного рынка сбыта до расчета оптимальной логистики и снижения издержек.

«Сегодня наша продукция достаточно широко представлена на территории России. Участвуя в акселераторе «Экспортный форсаж», после интенсивного обучения и консультаций, мы поняли, что наша продукция будет конкурентоспособна на зарубежных рынках. Поэтому в планах выйти на рынок Казахстана, стран СНГ и, потенциально, Китай», — отмечает коммерческий директор завода Иван Яшков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Готовится выйти на зарубежные рынки и «Биосинергия» — бурятский производитель пробиотиков, БАДов, специй, конфет и энергетических напитков. При производстве продукции применяются натуральные ингредиенты, в том числе уникальная целебная трава сагаан дали.

«Мы производим энергетические напитки из натуральных компонентов, негазированные. Это наш уникальный продукт, потому что сделан на основе сагаан дали и сохраняет все полезные свойства целебной травы, обладает тонизирующим эффектом», — рассказал коммерческий директор компании Андрей Чагдуров.

Для поиска иностранных покупателей руководство компании обратилось в Центр поддержки экспорта Бурятии.

«Есть задумки по выходу на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Обсудили возможность поставок образцов в Монголию для изучения спроса на продукцию компании», — отметил по итогам встречи руководитель Центра поддержки экспорта Бурятии Руслан Гылыпкылов.

Тюменский Заводоуковский маслозавод, специализирующийся на выпуске высококачественных рафинированных рапсовых и дезодорированных масел, после многолетнего опыта экспорта продукции в Европу решил изменить направление и переключить внимание на рынок Китая.

Проанализировав тенденции с помощью Центра поддержки экспорта Тюменской области и РЭЦ, руководство компании сделало выбор в пользу размещения своего продукта на зарубежных электронных площадках. Так, в 2022 году маслозавод успешно разместил свою продукцию на витрине Центра поддержки экспорта на китайской площадке Alibaba.com. Это позволило заключить несколько крупных контрактов на поставку рапсового масла в Китай.

Алексей Сухоруков/РИА Новости RIA 5 7

Коммерческий директор Заводоуковского маслозавода Сергей Сиротенко отметил, что стратегический переход на восточно-китайское направление позволил компании добиться невероятных результатов. Так, предприятие впервые преодолело отметку в 1 млрд рублей годового оборота по экспорту. Теперь маслозавод планирует расширить ассортимент продукции для реализации за рубежом, рассматривая рынки Египта и Ирана.

Чтобы получить помощь при выходе на международные рынки, отечественные производители и поставщики могут обратиться в региональные Центры поддержки экспорта и Торговые представительства России за рубежом для поиска иностранных клиентов, анализа зарубежного рынка. Там им помогут узнать о спросе на те или иные виды продукции, а также — каким требованиям иностранного законодательства она должна соответствовать.

Кроме того, среди мер господдержки для экспортеров действует механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, выделение субсидий на транспорт. Также государство помогает компаниям в процессе сертификации и лицензирования продукции.

Проконсультировать российских экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах и Минпромторге России (обратиться можно по электронной почте torgved@minprom. gov.ru).

Как сообщало ИА Регнум, к 2030 году благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом. Найти актуальные меры поддержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, предприниматели могут на цифровой платформе «Мой экспорт».