Тольятти, Самарская область, 10 августа, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Компания АвтоВАЗ не будет повышать цены на базовые автомобили бюджетного уровня, но может изменить цены на более дорогие модели. Об этом 10 августа ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Автоваз не планирует поднимать цены на наиболее локализованные, базовые и бюджетные версии своих автомобилей. К примеру, стоимость базовых модификаций «Лады Гранты» так и останется ниже 700 тыс. рублей», — сообщили журналистам.

В пресс-службе добавили, что для моделей, где используют дополнительные опции, требуются импортные комплектующие. В связи с этим возможно, что цены вырастут на более дорогие и менее массовые автомобили, отметили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что предполагаемое повышение цен не связано с индексацией утильсбора.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года глава АвтоВАЗа Максим Соколов предупредил, что цены на автомобили предприятия могут вырасти в течение нескольких месяцев из-за колебаний курса доллара по отношению к рублю. Соколов также отметил, что может подорожать новый кроссовер Lada X-Cross 5, который в июне рекомендовали продавать не дороже 2,5 млн рублей.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин в беседе с ИА Регнум согласился с прогнозом, что в России цены на автомобили могут вырасти на 15-20%. Он также считает, что локализация производства пока не поможет сдерживать цены на автомобили, так как большинство комплектующих для них выпускают за рубежом.