Брянск, 10 августа, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Число погибших при обстреле украинскими войсками села Чаусы в Брянской области возросло до двух. Об этом сообщил 10 августа губернатор региона Александр Богомаз.

РИА Новости

«К сожалению, от полученных ранений в результате обстрела ещё один мужчина скончался. В настоящее время от действий ВСУ погибло двое мирных жителей», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что двоим пострадавшим при обстреле, мужчине и женщине, оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, обстрел произошёл днём 10 августа. Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух раненых мирных жителях. Богомаз уточнил, что пострадавших доставили в районную больницу. Губернатор также отметил, что обстрел повредил имущество сельхозпредприятия. Оперативные и экстренные службы приступили к работе на месте.