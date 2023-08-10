Москва, 10 августа, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Видеокадры полёта двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева моря и Северного Ледовитого океана опубликовали 10 августа в Минобороны России.

Кадр из видео

На кадрах виден момент взлёта российского стратегического ракетоносца Ту-160, а также показана работа пилотов дальней авиации.

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В ведомстве сообщили, что полёты над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном длились около 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С ВКС России.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полёта составила более 13 часов. Сопровождение обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С. В ходе выполнения задания экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.