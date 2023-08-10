Москва, 10 августа, 2023, 18:25 — ИА Регнум. Общественная палата РФ (ОП РФ) и политические партии будут совместно вести подготовку наблюдателей и контроль за всеми формами голосованиями, в том числе за системой дистанционного электронного голосования (ДЭГ), в ходе выборов в сентябре. Соответствующее соглашение стороны подписали 10 августа. Об этом сообщили в организации «Независимый общественный мониторинг».

Иван Шилов ИА Регнум

Соглашение подписали партии «Единая Россия», ЛДПР, «Новые люди», Партия Роста, «Зелёные», «Коммунисты России», «Партия за справедливость», «Гражданская сила», Партия пенсионеров, «Гражданская платформа», «Родина», Казачья партия РФ, «Зелёная альтернатива», «Демократическая партия России», «Российская партия свободы и справедливости».

«Предлагая организовать взаимодействие, мы нацелены на конструктивный диалог, на то, чтобы ни одна из партий не использовала механизмы наблюдения вне тех целей, которые предусмотрены законодательством», ― объяснила суть документа секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

Сопредседатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев отметил, что что в этом году усиливают работу по наблюдению за дистанционным электронным голосованием, разработали стандарт наблюдения за ДЭГ. В этой связи партия предложили использовать этот стандарт и озвучить свои идеи по доработке документа.

Руководитель Центрального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Александр Сидякин, комментируя соглашение с Общественной палатой, пояснил, что партия разделяет принципы открытости избирательного процесса и законности результата.

Соглашение о сотрудничестве партий с ОП РФ соответствует духу объединения политических сил против внешних угроз, заявил заместитель руководителя центрального Аппарата партии ЛДПР Владимир Костин.

«Выборы должны проходить максимально открыто. Это очень важно и с точки зрения подготовки к предстоящей президентской кампании», ― указал политик.

Советник председателя партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анастасия Павлюченкова заявила, что представители политического объединения готовы взаимодействовать с Общественной палатой РФ в части наблюдения за электронным голосованием. Усиление наблюдения за ДЭГ поддерживают и в партии «Зелёные».

Как сообщало ИА Регнум, единый день голосования в 2023 году пройдёт в России 10 сентября. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области впервые примут в нём участие. На выборы высших должностных лиц в 21 регионе России выдвинуты 125 кандидатов, из которых 115 от 18 политических партий и 10 — самовыдвиженцы.