Москва, 10 августа, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Новый вариант EG.5 омикрон-штамма коронавируса не представляет большой опасности для людей, потому что даже при высоком уровне заразности, не является патогенным. Однако этот вид может вызвать осенью вспышку заболевания. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о быстром распространении в мире нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. В опубликованном пресс-релизе ВОЗ отнесла его к категории «вариантов, представляющих интерес». Прежде ВОЗ определяла EG.5 «Эрис» как «вариант, находящийся под наблюдением», считая уровень связанного с ним риска для здоровья людей менее высоким.

Как отметил иммунолог Крючков, данный вид штамма Омикрон действительно отличается большей заразностью, чем предыдущие варианты вируса, однако, несмотря на это, пока он остаётся менее опасным для людей.

«Данных о патогенности пока нет, вероятно, не будет серьёзной летальности. Само появление таких новых подвидов говорит о том, что эволюция коронавируса продолжается и не остановилась, просто из острой фазы эпидемия перешла в подострую. Вирус стремится сохранить адаптивность к популяции, поэтому выросла его заразность», — рассказал Крючков.

По мнению иммунолога, сейчас создаётся благоприятная для распространения коронавируса среда, а уже осенью это может спровоцировать вспышку заболеваемости новым вариантом омикрон-штамма. При этом Крючков счёл маловероятным введение новых ограничений, по крайней мере в России.

«Интенсивность противоэпидемиологических мероприятий снизилась. Уровень вакцинации упал. Поэтому осенью примерно с октября начнётся благоприятное время для заболевания. Всплеск будет не таким сильным как в пике волн омикрон и дельта, но тем не менее заметный рост всё равно будет», — указал иммунолог.

Эксперт также не исключил, что впоследствии может появиться какой-то более опасный вариант коронавируса, который приведёт к большей заразности и при этом будет отличаться большей патогенностью. По его словам, на это указывает постоянная эволюция вируса и появление всё новых его штаммов. А потому Крючков призвал не оставлять усилий по адаптации вакцин к новым вариантам SARS-CoV-2 и разработке новых препаратов. Также иммунолог напомнил о важности прививок не только для групп риска, но и всего населения, в особенности тех, кто контактирует с группами риска.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в России с апреля по август 2023 года уже выявили 17 случаев заражения новым штаммом коронавируса EG.5. Больных выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Магаданской и Иркутской областях, Краснодарском крае, республиках Бурятии и Хакасии.

Как сообщало ИА Регнум, британские медики также всё чаще фиксируют случаи заражения новым вариантом омикрон-штамма «Эрис». Впервые этот вариант коронавируса выявили 31 июля, и за неделю он стал вторым по распространённости. На Eris, по последним данным, приходится 14,6% от всех выявленных случаев заражения SARS-CoV-2.

В конце июля директор научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о планах обновить вакцину от коронавируса. Он отметил, что осталось уладить вопрос с финансированием.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минздрав предложил отказаться от общей вакцинации от коронавируса. Соответствующие изменения могут внести в приказ о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Такое предложение ведомство пояснило сформировавшимся высоким уровнем коллективного иммунитета против COVID-19 и стабилизацией эпидемической ситуации. В министерстве полагают, что целесообразно перейти от массовой вакцинации к вакцинации уязвимых категорий граждан.