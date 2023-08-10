Шанхай, Китай, 10 августа, 2023, 17:45 — ИА Регнум. Первый завод по производству искусственного мяса начал работать в Китае, сообщило 10 августа издание South China Morning Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Завод принадлежит компании CellX из Шанхая. Комментируя открытие производства, которое состоялось накануне, 9 августа, генеральный директор компании Ян Цзылян сказал, что к 2025 году CellX намерена завершить строительство большого производственного комплекса.

Ежегодную производительность этого комплекса он оценил в сотни тонн. По словам Ян Цзыляна, пилотный завод в Шанхае поможет сделать выводы, которые необходимы для организации большого производства.

Глава компании рассказал, что на заводе есть биореактор объёмом две тысячи литров. Пока производство искусственного мяса обходится очень дорого, но когда объём оборудования вырастет, стоимость продукции снизится до ста долларов за фунт.

Тогда искусственное мясо станет конкурентоспособным по отношению с мясу премиум-класса.

«Тот факт, что мы можем проводить пилотные испытания и снизить затраты ниже $100 за фунт, является действительно важной вехой, знаменующей переход от исследований и разработок к производству», — заявил Ян Цзылян.

Он отметил, что уже в этом году компания планирует обратиться к регуляторам пищевых продуктов в США и Сингапуре, чтобы они разрешили продажу этой продукции на своих рынках, а в 2025 году планируется выход на другие международные рынки.

В июне в США разрешили производство курятины в лабораторных условиях. Это мясо производится путем культивирования животных клеток. Разрешение на производство и распространение такой курятины получили американские компании Upside Foods, Good Meat и Joinn Biologics.

Сингапур разрешил продажу искусственного мяса в декабре 2020 года.