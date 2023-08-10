Элиста, 10 августа, 2023, 17:21 — ИА Регнум. Находившийся в федеральном розыске 48-летний мужчина устроил перформанс с оружием на балконе в центре Элисты, сообщил Telegram-канал 112.

Кадр из х/ф «Терминатор 2 Судный день». реж Джеймс Кэмерон. США, Франция. 1991

«Выходил на балкон, как терминатор, угрожал окружающим», — говорится в сообщении.

По информации источника, рецидивист подался в бега и осел в столице Республики Калмыкия. Мужчину задержали и передали коллегам в Луганске. По пути задержанный уговорил сотрудников полиции зайти домой за вещами. Оказавшись дома, мужчина вооружился и выгнал всех из квартиры.

При повторном задержании мужчина себя ранил и попал в больницу.

Теперь в отношении полицейских, которые едва не упустили преступника, проводится проверка.

Как сообщало 10 августа ИА Регнум, на юго-западе Москвы задержали внука Героя Советского Союза Сергея Дуплия. Его подозревают в нанесении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти человека. По данным оперативников, задержанный уже имеет судимости по статьям «Хулиганство», «Грабёж», «Вымогательство» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».