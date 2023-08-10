Ханты-Мансийск, 10 августа, 2023, 17:15 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе охотник перепутал 15-летнего подростка с гусем и выстрелил в него. Полиция возбудила уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

Kalashnikov Media/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 8 августа. Прокуратура региона сообщила, что мужчина с ружьём находился на реке Северная Сосьва рядом с деревней Кимкьясуй, где в то же время купались местные жители. Через некоторое время охотник увидел плавающих у берега гусей и выстрелил, но обознался и по ошибке ранил 15-летнего подростка.

«В результате происшествия мальчик получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что правоохранители проверят обстоятельства случившегося и установят их соответствие законным нормам организации отдыха несовершеннолетних и владения оружием.

ИА Регнум сообщало о схожей ситуации в Москве, где полицейский случайно выстрелил в напарника во время дежурства. 17 июля правоохранители заступили на дежурство у военкомата Коптевского района. В какой-то момент один полицейский случайно выстрелил в сторону другого из автомата Калашникова. Его напарник получил непроникающее огнестрельное ранение живота и был госпитализирован. От серьёзных последствий его спас бронежилет.