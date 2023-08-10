Каменск-Уральский, Свердловская область, 10 августа, 2023, 17:09 — ИА Регнум. Камера видеонаблюдения в Каменск-Уральском зафиксировала, предположительно, последние минуты жизни 16-летней школьницы, пропавшей 8 августа и найденной мёртвой в лесу. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

На кадрах видно, как девушка в светлых брюках переходит дорогу и идёт по освещённому фонарями тротуару вдоль лесопарка. После этого девушка перестала выходить на связь.

Как сообщало ИА Регнум, в Свердловской области следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летней девушки. Перед смертью она написала в Telegram: «Прошу меня не убивать и не насиловать, я хочу дойти до дома. По крайней мере, сегодня».

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По данным полиции, школьница вернулась из Екатеринбурга на электричке, куда ездила для поступления в педагогический колледж. Поздно вечером 8 августа она пошла домой через лесопарк и пропала.

Отец девочки рассказал, что в тот вечер общался с дочерью по переписке. переписке. Мужчина отрицает, что она могла свести счёты с жизнью и погибнуть из-за употребления наркотических веществ.

Информация о пропаже несовершеннолетней поступила 9 августа. За помощью в розыске дочери обратилась её мать. Тело подростка в лесу нашли сотрудники полиции.

Известно, что раньше выпускница девятого класса из дома не уходила, на учёте в полиции не состояла.