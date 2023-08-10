Москва, 10 августа, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Минобороны России сообщило 10 августа о патрулировании двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160 над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном.

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«Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что полёты над Баренцевым морем и Северным Ледовитым океаном длились около 8 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С ВКС России.

По словам командующего дальней авиацией генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, полёт выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Он подчеркнул, что лётчики дальней авиации регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Чёрного и Балтийского морей.

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Как сообщало в мае ИА Регнум, российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Чукотского моря. В ходе полёта экипажи самолётов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе. Истребительное сопровождение обеспечили МиГ-31, Су-30СМ и Су-35С ВКС России.

В апреле экипажи двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота совершили воздушное патрулирование над нейтральными водами двух морей ― Берингова и Охотского.

Кроме того, в начале июля два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт вблизи западного побережья Аляски над нейтральными водами Берингова моря.