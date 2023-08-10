Лондон, 10 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Принца Гарри и его жену Меган Маркл не пригласили на годовщину смерти королевы Елизаветы II, так как присутствовать на ней должны только близкие члены семьи монарха. Такое мнение озвучил 10 августа экс-дворецкий принцессы Дианы Пол Баррел.

Zuma\TASS Меган Маркл и принц Гарри

«Я не думаю, что у короля было какое-то намерение пригласить Меган и Гарри на это мероприятие, потому что он считает это семейным событием», — сказал он в эфире телеканала GB News.

Как сообщало ИА Регнум, в 2020 году принц Гарри и его супруга покинули Великобританию после конфликта с членами королевской семьи и отказались от выполнения королевских обязанностей. Отношения пары с королевским двором стали напряжёнными. Этому способствовал в том числе выпуск принцем Гарри автобиографии, в которой он рассказал множество подробностей личной жизни и отношений внутри семьи.

Королева Великобритании Елизавета II правила более 70 лет и умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. После этого на престол вступил Карл III. Церемония его коронации состоялась 6 мая, но Гарри и Меган на неё не пригласили. Как сообщила биограф королевской семьи Анджела Левин, в Букингемском дворце им не разрешили подняться на балкон с королевской семьёй. Пара также просила исполнить на балконе песню Happy Birthday в честь их сына Арчи, которому в день коронации исполнилось четыре года.