Брянск, 10 августа, 2023, 16:54 — ИА Регнум. В результате обстрела села Чаусы Погарского района в Брянской области со стороны украинской армии один мирный житель погиб и ещё двое получили ранения. Об этом 10 августа сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ВСУ обстреляли село Чаусы Погарского района. К сожалению, в результате обстрела один мужчина погиб, двое местных жителей получили ранения», — написал он.

Богомаз уточнил, что сейчас пострадавших доставили в районную больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

Губернатор отметил, что при обстреле получило повреждения имущество сельхозпредприятия, и добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

Как сообщало ИА Регнум, ранее получивший ранения в результате обстрела ВСУ мирный житель Горловки скончался. До этого стало известно, что выпущенный украинскими войсками снаряд попал в квартиру жилого дома на улице Кирова в Центрально-Городском районе Горловки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что при обстреле ВСУ посёлка Горьковский Грайворонского городского округа один мирный житель погиб. Он уточнил, что ещё четыре человека были ранены.