Милан, Италия, 10 августа, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Склад французского дома моды Hermes в Милане обокрали, сумма ущерба составила €90 тыс., написала 10 августа газета Corriere della sera.

Исчезли четыре дорогостоящие сумки. Известно об этом стало 7 августа, когда сотрудники магазина внутри пакета, хранящегося на складе в задней части магазина, увидели постороннюю сумочку. Она не соответствовала картинке на коробке.

Выяснилось, что украли сумочку Birkin Himalaya из крокодиловой кожи стоимостью €50 тыс. Вместо неё похититель подложил дешёвую сумку. Продавцы начали проверку.

Выяснилось, что пропали ещё три дорогих сумки, о чём магазин заявил в полицию.

«Всего, по подсчетам менеджеров магазина, было украдено сумок на сумму около €90 тыс.», — сообщило издание.

Отмечается, что попасть на склад мог только персонал магазина, сотрудники технической службы и те служащие компании, которые занимаются уборкой. Уборщики всегда работают под присмотром продавцов. Кроме того, в магазине установлены камеры видеонаблюдения.

Полиция отмечает, что совершивший кражу не только хорошо ориентировался в ценах на сумки, но и где что лежит и как учитывается товар.

Как сообщало ИА Регнум, 7 августа в Москве в бизнес-центре «Лефорт» на Электрозаводской улице украли кейс с косметикой у костюмера Театра Романа Виктюка на Стромынке.

Костюмер Ксения обратилась в полицию, оценив сумму ущерба в 15 тыс. рублей. МВД изучает материалы с камер видеонаблюдения. Сама потерпевшая не видела, кто совершил кражу.