Магас, 10 августа, 2023, 16:47 — ИА Регнум. Ингушетия направит гуманитарный груз в подшефный Токмакский район Запорожской области. Кроме того, республика поможет восстановить объекты инфраструктуры этой территории. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов по итогам заседания рабочей группы по оказанию шефской помощи Токмакскому району.

Pravitelstvori.ru Махмуд-Али Калиматов

«Мы осознаем, что люди, проживающие на территориях, где недавно происходили бои, особенно нуждаются в нашей помощи, включая гуманитарную помощь и восстановление объектов инфраструктуры», — отметил Калиматов. Помощь подшефному району он назвал первостепенной задачей для Ингушетии.

Так, в ходе заседания замминистра строительства Ингушетии Сергей Леонтьев рассказал, что ведомство обсуждает с руководством Токмакского района планы восстановительных работ на 2023–2025 годы. В 2023 году основными направлениям работы стали подготовка образовательных учреждений к новому учебному году, а также помощь в подготовке к осенне-зимнему сезону. Для подшефного Ингушетии района, по словам чиновника, это весьма серьезная проблема. Требуется ремонт котлов и оборудования в котельных, а также установка обвязки одной модульной газовой котельной на объектах.

«Сейчас власти подшефной территории запрашивают в порядке гуманитарной помощи кирпич огнеупорный, плюс глину огнеупорную — порядка 3 тонн. С использованием этих материалов они будут перекладывать печи для того, чтобы можно было отапливать эти помещения», — отметил Леонтьев.

Кроме этого, Ингушетия принимает спортсменов из Токмака на сборах по вольной борьбе. Они проходят на базе Республиканского спортивно-тренировочного центра «Мужичи». Борцы вместе с тренерами и сопровождающими — в общей сложности 36 человек — прибыли в республику 9 августа и пробудут там две недели. Помимо спортивной программы, для них подготовили и культурно-развлекательные мероприятия.

Как сообщало ИА Регнум, после вхождения в состав России новых регионов президент Владимир Путин поручил другим регионам взять шефство над отдельными районами территорий, чтобы помочь им в скорейшем восстановлении.