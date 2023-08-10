Москва, 10 августа, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила 10 августа, что её госпитализировали.

Евгений Одиноков/РИА Новости Актриса Лариса Голубкина

«Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице», — сказала 83-летняя актриса корреспонденту РИА Новости.

Собеседница агентства рассказала, что вчера, 9 августа, случайно упала в больнице.

Голубкина находилась в одной из московских клиник в январе 2020 года. Тогда у неё медики зафиксировали высокое давление. Актриса несколько дней провела на обследовании в терапевтическом отделении.

Дебютом актрисы стала главная роль в комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Она также известна зрителям по таким фильмам, как «Сказка о царе Салтане» и «Дайте жалобную книгу».