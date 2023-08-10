Раменское, Московская область, 10 августа, 2023, 17:13 — ИА Регнум. Владелец воздушного шара, во время полёта на котором в Раменском семейная пара получила серьёзные ожоги, также обгорел и попал в реанимацию. Об этом 10 августа сообщил Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА Регнум

«Пилот воздушного шара, на котором обгорела семейная пара, также находится в больнице с серьёзными ожогами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Игорь Наймилов является опытным воздухоплавателем, прошедшим путь от дельтаплана до воздушного шара и умевшим готовить аэростат к полёту.

Уточняется, что у владельца аэростата в результате инцидента ожог около 45% тела и он находится в реанимации. У его пассажиров — Михаила Сакулина — 32%, у его супруги Жанны — 12%. Все пострадавшие находятся в сознании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что во время полёта на воздушном шаре в городе Раменское в Подмосковье чуть не сгорела женщина. Отмечалось, что супруги арендовали шар с инструктором на 55-летие одного из них, когда в полёте оторвался шланг от горелки.