Москва, 10 августа, 2023, 18:32 — ИА Регнум. Спекуляции на теме оружия массового поражения — это попытки американского истеблишмента поиграть на массовом сознании и убедить общественность в том, что последствия применения этого ОМП будто бы не так страшны, как считалось раньше. Об этом корреспонденту ИА Регнум 10 августа заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее «Газета. Ru» опубликовала итоги исследований, в том числе из Лос-Аламосской лаборатории, где создавали атомную бомбу, согласно которым в случае ядерной войны температура на Земле упадёт не на 20-30 градусов, а только на 4-8, то есть человечество якобы ждёт весьма «тёплая ядерная зима».

Костикин заявил, что он не согласен с такими выводами, поскольку их как минимум нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть.

«А данные про тёплую зиму лично мне кажутся притянутыми за уши. Исследования антропологов говорят об исчезновении предков современных людей до минимальных значений просто после выбросов вулканической пыли. Мы, конечно, далеко от них ушли. Но, понимаете, вне зависимости от температуры на градуснике многие и многие тонны радиоактивной пыли осядут на огромных пространствах», — сказал Костикин.

В такой ситуации, каждая пылинка — это потенциальная смерть. Ведь «зимние эффекты» помножатся на радиоактивное заражение местности. Причём в наиболее развитых промышленных зонах, которые обеспечивают технологическими достижениями менее развитые.

«Так что и восстановить, даже теоретически, цивилизацию будет сложно», — пояснил эксперт и добавил, что в таких вопросах лучше придерживаться пессимистического сценария и не спекулировать.

По его мнению, подобные прогнозы учёных — это способ поиграть на массовом сознании со стороны тех сил, в первую очередь части американского истеблишмента, которые развязали боевые действия в Европе, в которые оказалась вовлечена крупнейшая ядерная держава.

«И это такая попытка показать, что «ничего страшного, джентльмены, так всё и планировалось», — сказал Костикин.

Он подчеркнул, что в случае ядерной войны даже те немногие, кто выживет, вряд ли смогут когда-нибудь достигнуть нынешнего уровня цивилизации.

«Причём наиболее способные к восстановлению цивилизации как раз погибнут в первую очередь. Это в основном жители крупных городов и промышленных центров», — подытожил военный эксперт.

Несколько иначе смотрит на ситуацию климатолог, биофизик, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

Он рассказал, что темой ядерной зимы в своё время занимался советский учёный Владимир Александров, который показал, что в случае ядерной войны на Земле наступит сильное похолодание из-за выброса больших количеств пепла. Трагичность заключается в том, что он поехал на международную конференцию (в Мадрид — прим. ИА Регнум), взял с собой свои расчёты и исчез. Некоторые эксперты полагают, что учёный мог стать жертвой заказного убийства из-за своей профессиональной деятельности.

«Вокруг концепции ядерной зимы много политики», — заметил в связи с этим Карнаухов.

Кроме того, он напомнил, что ядерное похолодание на нашей планете уже было, когда в годы холодной войны человечество взрывало ядерные заряды в ходе испытаний. Их было не так много, чтобы спровоцировать полноценную зиму, но, тем не менее, на кривой глобального потепления виден отчётливый минимум в районе 1950-1960-х годов, когда проводились испытания в атмосфере.

«Похолодание было небольшим (около полградуса), но это можно считать экспериментальным подтверждением того, что ядерные взрывы влияют на климат», — сказал Карнаухов.

Он пояснил, что ядерная зима, которую рассчитывал Александров и другие (с понижением температуры на 20-30 градусов), прогнозировалась с учётом того количества боеголовок, которое имелось в 1980-е годы.

«Так что, с одной стороны, тот прогноз, который теперь сделали американцы, имеет под собой основания, так как в настоящее время ядерных боеголовок существенно меньше», — сказал учёный.

Иными словами, как полагает Карнаухов, в случае атомной войны сегодня, ядерная зима не будет такой страшной, какой могла бы быть, разразись этот конфликт во второй половине XX века. В наши дни понижение температуры может составить около 5-10 градусов. Период такого похолодания будет длиться довольно долго — несколько лет. А её последствия будут ощущаться несколько десятков лет. Пик похолодания продлится два-четыре года.

Но опасность не только в этом. Карнаухов призвал не забывать, что климатическая система не линейна. Какие процессы начнут происходить в ней в случае обмена ядерными ударами? Если какая-то боеголовка приведёт к активизации Йеллоустоунского вулкана, то последствия могут быть очень серьёзными. А если небольшое похолодание повлечёт перестройку тёплого течения Гольфстрим, то мало тоже не покажется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мир может столкнуться с эффектом ядерного домино, если в условиях роста международной напряжённости государства, не входящие в ядерный клуб, могут начать обзаводиться атомным оружием. В числе наиболее вероятных кандидатов на получение такого ОМП эксперты называют Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Мьянму, Малайзию и Индонезию. Причём ядерное оружие, увеличивая безопасность отдельных государств в краткосрочной перспективе, в долгосрочной делает мир в целом куда более опасным местом.

Зампред совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее указал, что ядерный апокалипсис вероятен и возможен. При этом он подчеркнул, что выигравших в этой ситуации не будет, так как «нельзя рассматривать в качестве победы тот мир, в котором наступила ядерная зима». Чтобы избежать этого, Медведев призвал искать «труднейшие компромиссы» и формировать новый уважительный миропорядок.