Мелитополь, 10 августа, 2023, 16:09 — ИА Регнум. На временно исполняющего обязанности губернатора Запорожской области Евгения Балицкого за время его работы на должности Киев ― спецслужбы и украинская армия ― совершил более десятка покушений. Об этом он заявил 10 августа в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Алексей Майшев/РИА Новости Временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий

«Больше десяти», ― указал Балицкий.

В беседе с РИА Новости врио главы региона также добавил, что систематически поступают и угрозы.

«Покушений было много, мы после десяти уже не считали. Но если ты встал на этот путь, то надо к этому быть готовым, это во-первых. А во-вторых, какие-то там угрозы слать ― это так смешно. Если я уже пошёл [этим путём] ― какой смысл мне угрожать? Покупать пытались, пытались запугивать и рассказывали мне, что я предатель», ― рассказал Балицкий.

Он поделился, что обвинения якобы в предательстве ему поступали и от когда-то близких друзей.

Врио губернатора добавил, что благодаря принятым антитеррористическим мерам и активизации работы спецслужб улучшилась ситуация с безопасностью в регионе. Так, по его словам, если раньше в неделю Вооружённые силы Украины устраивали три-четыре подрыва, из которых успешными была половина, то сейчас этот попытки исчисляются двумя-тремя подрывами в месяц, из которых удаются лишь единицы.

Как сообщало ИА Регнум, одно из покушений на Балицкого, которое готовили спецслужбы киевского режима, сорвали в сентябре 2022 года. О готовящемся нападении рассказал подозреваемый в причастности к преступлению житель Мелитополя.

По словам задержанного Максима Иванова, в покушении так или иначе должны были участвовать в том числе гражданские лица. Сначала о Балицком, о его месте проживания и поездках он собирал информацию в интернете. Координаты он передал неизвестному организатору преступления за 3 тыс. гривен. Затем аноним перечислил ещё 1,4 тыс. гривен, настойчиво требуя передать координаты и фотографии дома Балицкого. Запрашивал он информацию и об автомобиле, и о маршрутах передвижения главы региона.

В мае в Мелитополе совершили покушение на председателя суда Запорожской области. Он не пострадал, однако ранения получили два охранника.