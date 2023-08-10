Киев, 10 августа, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Рада приняла решение о прекращении действия двух договоров между правительствами Украины и России, сообщил 10 августа депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Иван Шилов ИА REGNUM

«Рада прекратила действие соглашения <…> о поощрении и взаимной защите инвестиций. Прекращено действие ещё одного соглашения <…> сотрудничества в области карантина растений», — написал он в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, в период с 2015 по 2020 год киевские власти разорвали 150 соглашений с Россией, в том числе денонсировали базовый договор о дружбе.

Правительство Украины в апреле 2023 года в одностороннем порядке вышло из соглашения с Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов, а в феврале — разорвало договор с Россией о совместной работе в сфере исследования и использования космического пространства.

В декабре 2022 года Украина прекратила действие соглашения с Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов, подписанном 30 лет назад. В марте 2021 года правительство Украины приостановило действие соглашения о сотрудничестве с Россией в сфере туризма.

Украина отменила в 2020 году действие нескольких соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ), в частности, соглашение о радионавигационном обеспечении и соглашения, которые касаются гражданской авиации.