Гагра, Абхазия, 10 августа, 2023, 16:35 — ИА Регнум. В результате ДТП Абхазии погибла 64-летняя туристка из Санкт-Петербурга. Об этом 10 августа рассказал директор Рицинского национального парка Адамур Багателия.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как отметил в беседе со «Sputnik Абхазия» Багателия, на 24-м километре дороги к озеру Рица автомобиль с туристами попал в ДТП.

«Машина перевернулась. К сожалению, туристка, гражданка России, погибла», — сказал он.

Остальных пострадавших в результате аварии доставили в больницу в Гагру.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июля в селе Агараки Гудаутского района Абхазии во время сильного ливня унесло туристку из Москвы. Женщина вместе с супругом отдыхала на берегу реки Бзыбь в момент, когда во время ливня начал подниматься уровень воды в реке.

В начале июня в Абхазии камни с отвесной скалы в каньоне Рицинского национального парка упали на проезжавший по дороге автомобиль. В результате этого погиб 27-летний российский турист.