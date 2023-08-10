Киев, 10 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Киев будет искать возможности для переговоров с Россией, но так, чтобы в них не участвовал президент Владимир Путин, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью, опубликованном 9 августа итальянской газетой Corriere della Sera.

EPA/ТАСС Дмитрий Кулеба

Он напомнил, что зерновую сделку заключили при посредничестве ООН и Турции, при этом не было прямой договорённости между Россией и Украиной.

«Нам нужен определённый творческий подход, чтобы найти решения. Мы будем искать их любыми способами, но на данный момент условия отсутствуют», — сказал Кулеба.

При этом глава украинского МИД добавил, что Украина согласится на переговоры только при условии, что Россия будет готова отвести войска.

Когда журналисты указали Кулебе на провал контрнаступления ВСУ, он заявил, что оно продвигается, но медленно.

«Самая большая проблема — сильные оборонительные позиции, возведенные русскими за последний год», — сказал глава МИД.

Ранее в Минобороны России сообщили, что ВСУ за два месяца попыток прорвать линию обороны российской армии потеряла более 43 тыс. военнослужащих, а также 4,9 тыс. единиц техники, в том числе более 1,8 тыс. танков и других видов бронетехники. При этом противник не смог добиться успеха ни на одном из направлений.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский запретил вести переговоры президентом России Владимиром Путиным. В последствии украинский лидер заявил, что Киев согласится на дипломатические меры только, если российская армия отойдёт на границы 1991 года.

За это время ряд стран выступил с инициативами по урегулированию конфликта. В июне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что мирные переговоры Киева и Москвы на основе инициатив, которые предложили Бразилия, Индонезия и страны Африки, были бы бессмысленными, опасными и убийственными и для Украины, и Европы.

Путин же неоднократно заявлял, что Москва открыта для мирных переговоров. Он также отметил, что действия украинских властей в этом вопросе зависят от стран Запада. Если те прекратят поставлять оружие, то Киев сам начнёт просить о начале переговоров.