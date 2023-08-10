Москва, 10 августа, 2023, 15:46 — ИА Регнум. Во время частной вечеринки на яхте недалеко от «Крокус Экспо» избили девушку. Хозяин закрытой вечеринки набросился на одну из 10 приглашённых на борт красавиц из-за сломанной двери в туалет. О том, как это произошло ИА Регнум рассказала сама пострадавшая.

Баранов Владимир/Global Look Press

5 августа в службу экстренной помощи позвонила девушка. Она сообщила, что находится на яхте под Спасским мостом в Павшинской пойме и что её там избивают. Оператор попытался уточнить детали произошедшего, но связь оборвалась. С девушкой попытались связаться снова, но её телефон не отвечал. Информацию о случившемся передали в полицию, и там начали проверку.

«Поступило обращение по факту избиения на яхте под мостом около 68 км МКАД девушки. Которой оказалась 24-летняя Виктория (имя изменено), которая пояснила, что двое мужчин пригласили её и других девушек на частную вечеринку на яхте. Судно отплывало от пляжа «Сохо Кантри Клаб», — рассказал собеседник агентства

Девушка рассказала, что во время субботнего речного круиза она случайно застряла в туалете в одной из кают. Будучи запертой в замкнутом пространстве, девушка испытала панику. Чтобы выбраться наружу она стала громко кричать и стучать в дверь. Но очень долго никто не приходил к ней на помощь. Прошло около получаса, когда дверь туалета наконец открыли и освободили гостью. Стоило ей выйти наружу, как на неё набросился хозяин вечеринки.

«Когда открыли дверь, на меня с кулаками налетел мужчина, при всех, кто там находился. Я не поняла, что происходит, кто-то пытался его успокоить. Он обвинял меня, что я сломала дверь, но я не могла её сломать, её просто заклинило. Это была его вечеринка, видимо он арендовал эту яхту и боялся, что ему придётся платить за ремонт. Он меня бил по лицу, у меня губа разбита и на руках царапины. Вот как так можно было взять и избить? Я не понимаю. Дверь не по моей вине захлопнулась, я что виновата, что у них такие яхты?», — возмутилась Виктория (имя изменено)

Девушка утверждает, что хозяина вечеринки она раньше не видела, на яхту её позвали знакомые. Кроме неё на борту находилась её 47-летняя подруга, виновник торжества, его друг, капитан судна и порядка 10 незнакомых девушек. Когда яхта причалила к берегу, девушка позвонила в полицию. Из-за случившегося Виктория опоздала на следующее мероприятие, которое было у неё в планах.