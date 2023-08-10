Вашингтон, 10 августа, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Решение президента Соединённых Штатов Джо Байдена о запрете на разработку урановых месторождений в штате Аризона оказалось «подарком» президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается в статье американской газеты The Wall Street Journal от 9 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM

В публикации уточняется, что сейчас атомные электростанции США всё ещё получают около 12% топлива из России.

«На сегодняшний день США импортируют около 95 процентов от общего количества урана, используемого для ядерных энергетических реакторов. А новый указ лишь ещё больше усложнит для Вашингтона поиск альтернативы российскому урану», — говорится в статье.

Отмечается, что американский лидер наделил статусом «национального памятника» территории площадью около миллиона акров в штате Аризона, что, как считают авторы публикации, будет очередным памятником деструктивной энергетической политике действующим властям США.

Журналисты указали, что Байден не видит возможности добывать полезные ископаемые и защищать природные ресурсы страны, хотя американские горняки делали это в течение десятилетий.

Также в публикации напомнили о законе «О древностях» от 1906 года, позволяющем президентам США для защиты исторических объектов выделять федеральные земли под национальные памятники. Авторы уточнили, что в своё время Барак Обама, находясь на посту американского президента, пользовался этим документом для изъятия больших территорий и запрета разработки месторождений нефти и газа.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа сенатор-республиканец от Вайоминга Джон Баррассо заявил, что решение Байдена о запрете добычи урана в Аризоне будет для России «подарком». Он отметил, что сейчас США импортируют из России в три раза больше урана, чем производят.

До этого первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявил, что если США и захотят отказаться от поставок российского ядерного топлива, то у них на это уйдут годы. Он подчеркнул, что Россия вполне может переключиться на рынки других государств.