Бейрут, 10 августа, 2023, 15:34 — ИА Регнум. В Бейруте пытались атаковать посольство Швеции в Ливане. Нападение совершили в ночь на 10 августа. Об этом сообщила газета Expressen.

Злоумышленники метнули бомбу в виде коктейля Молотова ко входу здания диппредставительства, однако она не сдетонировала. Источник в полиции сообщил, что, вероятно, мотивом для нападения стало сожжение Корана в Швеции.

«Правительство серьёзно относится к этому инциденту. Большая удача, что никто не пострадал», ― заявил министр иностранных дел Тобиас Билльстрём.

Издание напомнило, что лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» Хасан Насрулла призвал молодых мусульман к защите Корана и наказанию тех, кто стоит за акциями его сожжения. Он также потребовал, чтобы Ливан выслал посла Швеции в Бейруте.

В МИД Швеции заявили, что в курсе ситуации. По словам представителя ведомства, персонал димпмиссии находится в безопасности, и МИД находится в постоянном контакте с ним

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 июля протестующие взяли штурмом шведское посольство в Багдаде и подожгли его. Участники митинга выступили против решения Стокгольма, который разрешил проведение антимусульманской акции. Ворвавшиеся в посольство люди сорвали герб Швеции и устроили погром.

28 июня в Стокгольме разрешили провести демонстрацию с сожжением Корана рядом с мечетью. В первый день Курбан-байрама иммигрант из Ирака сжёг Коран у главной мечети города в центре столицы. Акция вызвала негодование исламских стран — в Багдаде протестующие прорвались на территорию посольства Швеции и потребовали высылки посла королевства из страны.

5 июля стало известно, что полиция Швеции получила три заявки на проведение акций сожжения религиозных книг. Позднее правоохранители выдали разрешение на проведение акции в Хельсингборге на юге Швеции, где гражданин планировал сжечь религиозные тексты.

4 августа в Стокгольме с разрешения полиции и в её присутствии прошла акция сожжения Корана. Священную книгу мусульман сожгла 47-летняя уроженка Ирана Марьян Байрами. Сделала она это в мангале на берегу озера Меларен. Иранка считает, что необходимо уничтожить все религии.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро по этому поводу заявил, что закрывающие глаза на сожжение Корана европейские лидеры своим молчанием косвенно причастны к этому. Политик осудил отсутствие реакции у политического руководства Европы, некоторых СМИ на акции с сожжением священных писаний в Швеции и Дании. Он подчеркнул, что категорически осуждает преступления на почве ненависти против мусульманских народов и деятельность уничтожающих копии Корана в Европе.